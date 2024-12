Día Mundial del Turismo: desde CNT València reivindicamos un modelo sostenible y justo

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una jornada que invita a reflexionar sobre esta actividad económica que en 2019 representó el 12,4% del producto interior bruto (PIB) en España, mientras que en 2020 se desplomó al 4,3% debido a la covid-19, según datos de Exceltur. Por tanto, este año se han centrado muchos esfuerzos en una recuperación del sector, esperando que la aportación al PIB alcance el 50% de lo que fue antes de la pandemia, de acuerdo con un estudio elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En el plano global, podemos destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta que el turismo emplea a una de cada 10 personas en el mundo y que, debido a la pandemia, se estima que 100-120 millones de empleos directos están en riesgo. Es evidente que el turismo es un motor de desarrollo para la economía, tanto española como mundial, y que las cifras a la baja no se reciben como buenas noticias. Sin embargo, desde CNT València miramos más allá de los números y pensamos en las personas: ¿qué condiciones de trabajo se ofrecen en el sector y qué impacto real tiene en el bienestar de la ciudadanía?

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha propuesto el lema “Turismo para un crecimiento inclusivo” en la efeméride de este año. Sinceramente, no creemos que eso sea posible sin cambiar a un modelo capaz de respetar los límites físicos y biológicos del planeta y que sea justo con nosotros/as, el cual dista mucho del que teníamos y se está intentando recuperar. Había más empleo, pero no de calidad. Había más movimiento en el país, pero en forma de masificación que nos devora. En definitiva: volveríamos a unas prácticas que comprometen nuestros derechos.

Con todo esto no queremos significar que el turismo es malo en sí, sino denunciar que se nos impone un concepto que solo beneficia a algunas partes implicadas en el sector. Nos gustaría redefinirlo para que la economía no sea tan dependiente de ello, para que el empleo que genere no sea precario y para que el futuro no pase por “perder” la ciudad. En este último sentido, compartimos plenamente las reivindicaciones de la red Entrebarris para conseguir una València habitable: