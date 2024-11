El caso de la sección sindical en Hispánica de Limpiezas, S.A.

SINDICAL | Málaga | Foto de CNT Málaga | Extraído del cnt nº 428.

A finales de año se puso en contacto conmigo, como secretario de acción sindical, una persona que se presentó como Juan, limpiador de una empresa de Torremolinos que quería pelear mejoras en su empresa.

Juan y Eva acudieron a una reunión en el sindicato para explicarles nuestro modelo en la empresa: la Sección Sindical.

Nos contaron que pertenecían a la plantilla de las instalaciones deportivas del Patronato de Deportes de Torremolinos, un servicio externalizado gestionado por la empresa Hispánica de Limpiezas. El ayuntamiento, una coalición PSOE–Podemos, adjudicó a un concejal de este último partido la concejalía de deportes. Y de las promesas de protección de los servicios públicos y de crítica a las privatizaciones se pasó a: «el servicio del patronato no se puede municipalizar porque eso es muy complicado.» Ahí se quedó Hispánica, el servicio externalizado y unas condiciones precarias que al señor concejal parece que no le afectan.

Y estas condiciones son las de cualquier servicio de este tipo: peores sueldos, una maquinaria que se mantiene a base de parches y que falla cada dos por tres, falta de EPIS, productos de limpieza de baja calidad, desinfectante aguado, instalaciones sucias, a ti te saco dos horas de tu puesto y vas a limpiar allí, y a ti te mando para el otro lado, intentando hacer malabarismos con una plantilla justa para sacar adelante el servicio.

A término de la reunión, unas 7 u 8 personas de la plantilla interesadas decidieron hacer un nuevo encuentro para informar de nuestro modelo sindical. De ahí surgieron 5 personas dispuestas a montar la nueva sección.

Durante estos meses han pasado muchas cosas. Pero no podemos esperar que de pronto la gente abrace la causa y se convierta en fieras luchadoras de sus derechos y confíen en un sindicato que conocen de hace tres días y en un modelo sindical que no comprenden muy bien. La primera señal de que el manual teórico, a veces, no funciona si no hay quien lo lleve adelante fue cuando la recién nombrada Secretaria de Seguridad e Higiene de la Sección Sindical dejó de serlo porque no se atrevió a firmar un documento para entregarlo en la empresa. A esta trabajadora, poco después, la mandaron al ERTE dos veces y la llamaron para trabajar otras dos en el transcurso de dos días. Al final no se atrevió a denunciar a la empresa por «modificación sustancial de las condiciones laborales» y se dio de baja de la sección porque la situación la superaba.

Otro factor que ha dificultado la labor y extensión de la sección fue el proceso de elecciones sindicales que se dio en la empresa de forma paralela a la creación de la sección, dando como resultado la elección de un trabajador como delegado de personal que se alineó con ayuntamiento y empresa y juntos han trabajado para aislar a la sección. Empezaron a beneficiar y a mejorar los turnos y condiciones de algunas de las personas de la plantilla de modo que quienes no formaban parte de la sección terminaron por darle su apoyo al delegado, a quien percibían como una opción de lucha más fácil y viable.

En todo este proceso ha habido momentos en que me he encontrado o sentido sólo ante el peligro y otros donde me he sentido arropado por compañeros del sindicato, por compañeros de la regional como Antonio Moragues, y por los cursos de formación, sobre todo los de CNT Madrid. En muchos momentos me hubiera gustado tener el Libro Gordo de las secciones sindicales y respuesta para todas mis dudas.

En estos meses, se han realizado estas acciones: envío a la empresa y al ayuntamiento numerosos documentos denunciando las condiciones y pidiendo reuniones; denuncias a inspección; pegada de carteles, concentraciones en empresa y Ayuntamiento, y se ha conseguido que al delegado no le cambiaran el turno del sábado y finalmente que pudiera negociar una pequeña reducción de la jornada y distribuirla de lunes a viernes. Hemos pegado muchos carteles en el tablón, denunciado los incumplimientos de la empresa y la dejadez del ayuntamiento, nos hemos reunido con una concejala no adscrita y seguimos en la lucha. Actualmente la sección la componen dos personas, las que siempre han tirado hacia delante, con las que vamos a seguir codo con codo, pase lo que pase.