Fulton S.A. y Consejería de familia de la Junta de Castilla y León dejan en el paro a quince familias

FULTON SERVICIOS INTEGRALES S.A. despide a toda su plantilla de los centros de trabajo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales en Castilla y León.

Alegando causas económicas e incumpliendo el contrato de prestación de servicios que mantiene con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la empresa va a dejar en la calle, con la entrada del nuevo año 2022, al menos a 15 trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de suministro energético y mantenimiento de las instalaciones de 157 centros de la comunidad autónoma.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León mira para otro lado como si el asunto no fuera con ella, cuando la realidad es que es tan responsable como la propia empresa en el desenlace final para quienes se van a ver en la calle. Además, una y otra intentan obviar las obligaciones que establece el Estatuto de los trabajadores en su artículo 44 sobre sucesión de empresa: «El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior…». Entre empresa adjudicataria del servicio y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se pasan la pelota, eludiendo su responsabilidad, sin tener en cuenta que para las familias de las personas despedidas esto no es ningún juego, máxime cuando la prestación de los servicios necesariamente tiene que continuar, pues se trata de tareas que, sí o sí, el organismo de la Junta de Castilla y León está obligado a mantener, pues de lo contrario la atención en residencias para personas mayores, centros asistenciales de día, albergues, centros ocupacionales y otros servicios imprescindibles para la atención social se verían seriamente afectados. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades debe garantizar el empleo, ya sea como hasta ahora, adjudicando los servicios a una empresa, debiendo subrogarse esta en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, o mediante la reasunción de la gestión directa por parte de la Consejería de Familia de la actividad que hasta ahora realiza FULTON, debiendo igualmente mantener a las personas empleadas.

Desde el sindicato CNT exigimos, tanto a la Junta de Castilla y León como a FULTON S.A., que dejen de jugar con los trabajadores y las trabajadoras y den solución de manera urgente a un problema que solo ellos han creado. Independientemente de la decisión final que FULTON S.A. adopte sobre la continuidad, o no, de la prestación de servicios en los centros de la Junta, el empleo en esos centros debe garantizarse.

Animamos a los trabajadores y trabajadoras afectadas a que se organicen, única forma de hacer valer sus derechos, y ofrecemos como herramienta eficaz el Sindicato.