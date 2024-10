Defiende tu salud, no la del capital

Para gobierno y patronal lo esencial es el capital, así se ha demostrado cuando han preferido la vuelta a la actividad productiva NO-ESENCIAL, en vez de seguir frenando la curva y seguir salvando vidas.

Expertas y autoridades sanitarias esperan un repunte de contagios debido a esta reactivación de la actividad NO-ESENCIAL. Gran parte de esta actividad económica está en manos de los mismos grupos que presionan y “aconsejan” a la Administración.

Pero claro, no son ellos los que van a trabajar y no son ellos los que vuelven a casa con miedo a enfermar o a contagiar a su familia. No son ellos los que cogen el transporte público. No son ellos los que tienen que compaginar el trabajo con su faceta docente de cara a sus criaturas. No son ellos los que viven en 60 m2, incluso varias familias, sin balcones, ni terrazas. No, ellos tienen mansiones con jardín, en las que podrían vivir 20 familias de nuestros barrios.

Y son tan majos que nos dicen que si tenemos tal o cual factor de riesgo que nos quedemos en casa, pero ¿se han preocupado en saber cuándo está disponible la primera cita con nuestra atención primaria, para que nos dé la baja?, ¿se han molestado en saber que llevamos semanas sin que cojan el teléfono en centros de salud en muchas zonas?

Somos las perjudicadas, y, al menos, que nos expliquen cuál es la estrategia y fundamento de esta vuelta. Quizás no lo explican porque no íbamos a “comprender” que el lucro de unos pocos esté por encima de las vidas de muchos.

Nos sobran las fuerzas para reivindicar medidas sanitarias

En muchas zonas se están cerrando centros de Atención Primaria para dar cobertura a estrategias “hospitalcentristas” o, peor, para llevarlos a hospitales de campaña, a mayor lucimiento del político de turno, pese a defender en ruedas de prensa que son el primer frente. Y claro, esto choca con noticias de que no se están renovando contratos al personal de refuerzo. Les da igual que todos epidemiólogos señalen que la única forma eficaz de prevenir y combatir una epidemia es con un enfoque comunitario. El enfoque comunitario que maneje todos los determinantes de la salud, que son principalmente sociales, no es una novedad. Y si no, a ver cómo terminaron con la peste negra.

¿Cómo se compagina que apelen al interés común y utilicen sin límites el autoritarismo para que respetemos el confinamiento, junto con obligar a trabajar a sectores que “no son esenciales”?. ¿Qué ejemplo de ética nos están dando con esa contradicción?

A día de hoy faltan medios para realizar pruebas diagnósticas. Pero es que también faltan para conocer quiénes poseen anticuerpos. Y todavía no poseemos una alternativa 100% fiable de tratamiento. Más bien estamos utilizando medicamentos de trinchera en esta guerra contra “el bicho”, con experiencias contradictorias sobre algunos de los tratamientos.

Reabrimos la actividad laboral aun cuando somos líderes mundiales en: mayor mortalidad por millón de habitantes, mayor porcentaje de sanitarias contagiadas, mayor porcentaje de personal de limpieza contagiado,…..

Reabrimos sin saber quiénes están contagiados, quiénes son transmisores, quiénes lo han pasado. Reabrimos sin saber el grado de inmunidad de quienes lo han pasado, sin tratamiento 100% consensuado, sin vacuna, sin EPIs adecuadas al puesto de trabajo para todo el personal, sin pruebas masivas, sin pruebas diagnósticas para el personal sanitario, con CAPs cerrados o con problemas, sin posibilidad de baja aun con riesgo, con escuelas cerradas, con abuelos y abuelas sin poder ayudar, …

Sólo podemos confiar en nosotras para defender nuestra salud. Por eso nos hacemos eco de una de las recomendaciones de las compañeras de CNT Aranjuez y CNT Salamanca “la mejor solución para evitar el contagio es no ir a trabajar, por lo que es aconsejable tratar de solicitar la baja por estar dentro de los grupos de riesgo”.

Si aún así te ves en la obligación de acudir a tu centro de trabajo para mejorar la salud del CAPITAL recuerda que las condiciones que han de darse deberán ser acordes con el tipo de actividad que realizas. Deberán proporcionarte los equipos de protección individuales (EPIs) adecuados para llevar a cabo dicha TAREA PRODUCTIVA ESENCIAL o NO. Al igual que si mantienes tu actividad teletrabajando. Ni un euro para el capital.

Y si sabotean tus medios de producción no te arriesgues.

Ante la situación que atravesamos en estos duros momentos, y con el fin de canalizar el aluvión de consultas y dudas generadas estos días, lanzamos esta asesoría online destinada a ofrecer servicio jurídico-sindical durante el tiempo que permanezcamos en «cuarentena».

Se ha creado un formulario al que puedes dirigirte y completar las preguntas expuestas, de manera que tu consulta sea recibida de manera más concreta y ágil por el equipo sindical y los servicios jurídicos del sindicato.

Tu consulta será atendida en el menor tiempo posible y en la medida de nuestras posibilidades, por lo que te pedimos comprensión en la espera que se pueda dar.

Y si lo que quieres es organizarte:

Porque solo unidas podremos hacer frente al esta situación presente sino también a la futura.

