Más movimiento en el transporte por carretera

Esta vez el foco ha estado en la empresa de una localidad murciana con trabajadores repartidos por todo el país: Agustín Fuentes e Hijos, S.L.

A principios de año, decenas de sus trabajadores se organizaron en la CNT hartos de jornadas eternas, auténticos robos en sus retribuciones y un convenio que no se actualiza desde hace décadas.

Tras la presentación de la Sección Sindical por escrito y en reunión con los representantes de la empresa se dio traslado a las demandas de los trabajadores en cuanto a salarios, descansos y riesgos laborales. La respuesta de la empresa no se hizo esperar y tras negarse a cumplir ni siquiera la legalidad, preparó la convocatoria de elecciones sindicales como cortina de humo.

Como hemos visto en multitud de ocasiones la empresa acaba ganando las elecciones sorpresivamente, esta vez bajo la marca “sindical” de Vox: Solidaridad. Familiares y miembros de Recursos Humanos sacan la mayoría de delegados dejando un hueco mucho menor a UGT y

CCOO, que en un principio se muestran de acuerdo en exigir lo mismo que está pidiendo la CNT.



Durante este proceso la empresa ha sido absorbida por Lineage Logistics, una multinacional

norteamericana con sede en Holanda por aquello de los impuestos.



La Sección ha seguido su hoja de ruta y tras un plazo razonable sin respuesta se han comenzado a poner decenas de demandas calculando a los trabajadores los excesos de jornada.



Los nuevos dueños de la empresa han tenido buenas palabras, durante la reunión que se mantuvo con ellos, pero absolutamente huecas como ya esperábamos, y los trabajadores han empezado a recelar del resto de Sindicatos reconociendo que la única que mantiene una actitud combativa y coherente es la Sección Sindical de CNT. Al parecer los de Solidaridad han tenido que

cerrar un grupo de whassap que tenían porque se les estaban amotinando los afiliados, viendo que

no solo no reivindican lo mínimo, sino que están haciendo propuestas por debajo de la legalidad vigente, postura que ni UGT ni CCOO han confrontado en el Comité de Empresa, dándolo por bueno.

Con este panorama la Sección de CNT ha crecido significativamente, siendo la que integra mayor número de trabajadores de la empresa, y esperamos que siga haciéndolo todavía mucho más.

Ya se ha fijado la fecha del acto de conciliación donde suponemos que no habrá acuerdo en vista de la huída hacia adelante que estamos viendo como estrategia empresarial. No solo no reconocen la monstruosidad de lo adeudado (decenas de miles de euros) sino que han manifestado su intención

de bajar los salarios.

Definitivamente no saben la plantilla que tienen, el ánimo que les asiste, el espíritu combativo que mantienen colectivamente y la solidaridad real y organizada que representa este Sindicato.

Si tú, que lees esto, estás trabajando en Lineage o en cualquier otra empresa del transporte por carretera, es el momento de acercarte a tus compañeros y pelear por tus derechos.



Contactos de la Sección Sindical:

lineage@cnt.es

622139599