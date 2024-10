Castellano | Euskera | Galego | Catalá | Asturianu

Para CNT el acuerdo europeo “va a ser el nuevo ariete en la aplicación de reformas en contra de la clase trabajadora”

Según CNT, este acuerdo tan celebrado por el gobierno español “va a ser el nuevo ariete en la aplicación de reformas en contra de la clase trabajadora”.

“Apenas hay variaciones de fondo en lo que respecta a la gestión de la Gran Recesión de 2008”, ha subrayado la central anarcosindicalista.

Desde la Confederación Nacional del Trabajo, la lectura y análisis que se hace del acuerdo no es nada positiva. La batalla mediática se ha centrado en el monto que corresponderá a las subvenciones directas a cada Estado, pasando de unos 500.000 millones de euros iniciales a 390.000 millones. El resto de las cantidades serán mediante préstamos. También se ha resaltado que se incluirá la financiación de proyectos para combatir el cambio climático. Sin embargo, la propuesta acordada tiene grandes similitudes con la del 26 de noviembre de 2008, a la que siguió una década de recortes y merma en los derechos de los y las trabajadoras.

Una de las cuestiones más graves, que los firmantes no han resaltado, son los «Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia» que deben desarrollar los Estados, en los que deben reflejar las reformas que aplicarán los Estados miembros. Eso significa que las subvenciones directas que va a recibir el Reino de España serán condicionadas, teniendo como condiciones el equilibrio de los presupuestos públicos y la aplicación de reformas estructurales. Es una cuestión muy grave que va a afectar a las personas que más están sufriendo la crisis, estableciendo la Unión Europea a los Estados para la década de 2020 un mapa de ruta que va a seguir el mismo camino de los recortes que comenzaron con la Gran Recesión, y condenaron a la miseria y a la exclusión social a miles y miles de trabajadoras.

CNT también denuncia que este Plan para la recuperación va a condenar a la economía del estado español a seguir siendo totalmente subsidiaria y dependiente de las decisiones que se tomen en otros Estados, imposibilitando cualquier esfuerzo de reindustrializar la economía y fomentar el cambio de modelo productivo de servicios turísticos a otro más sostenible con el medio y que cree empleos de calidad. Serán los Estados miembros los que valoren qué deba considerarse parte de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia: no van a permitir que el territorio se reindustrialice si eso supone competencia para sus economías, además de tener intereses en futuras privatizaciones que apliquen.

El plan tampoco ha valorado dejar de lado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija las condiciones del endeudamiento público. En momentos en los que se necesita un gasto público creciente (sanidad, entre otros), los límites presupuestarios de años anteriores seguirán siendo los mismos. Se va a seguir impidiendo que el Banco Central Europeo financie la deuda pública de los Estados, por lo que, en un contexto de mayor endeudamiento debido a la crisis de la Covid-19, los grandes capitales especuladores están a la espera de que se acuda a los mercados, con la extorsión que suponen a administraciones que se salgan de la línea marcada por éstos.

Además, con este acuerdo queda en evidencia la ausencia de mecanismos de toma de decisiones democráticas en Europa; la Unión Europea no deja de ser una herramienta más en favor de los grandes capitales y élites a nivel continental.

En fin, el plan lleva a la clase trabajadora a enfrentarse a una nueva ronda de ataques a sus derechos, en una situación económica donde la crisis y la incertidumbre van a ser la característica general de la economía.

CNT exigirá a las administraciones que no se sometan al marco neoliberal de la Unión Europea, y recuerda al Gobierno que cualquier salida a la crisis que no ponga una economía con las personas y los cuidados en el centro, supondrá persistir en el actual modelo económico y social. De ser así, CNT pondrá todos los recursos a su alcance para combatirla.

Pool Moncloa/Fernando Calvo

Para a CNT, o acordo europeo “vai ser o novo ariete na aplicación de reformas en contra da clase traballadora”

Segundo a CNT, este acordo tan celebrado polo Goberno Español, “vai ser o novo ariete na aplicación de reformas en contra da clase traballadora”.

“Apenas hai variacións de fondo no que respecta á xestión da Grande Recesión de 2008”, subliñou a central anarcosindicalista.

Dende a Confederación Nacional do Traballo, a lectura e análise que se fai do acordo non é nada positiva. A batalla dos medios de comunicación centrouse no monto que corresponderá ás subvencións directas a cada Estado, pasando duns 500.000 millóns de euros iniciais a 390.000 millóns. O resto das cantidades serán mediante préstamos. Tamén se resaltou que se incluirá a financiación de proxectos para enfrontarse ao cambio climático. Con todo, a proposta acordada ten grandes similitudes coa do 26 de novembro de 2008, á que seguiu unha década de recortes e mingua nos dereitos dos traballadores e traballadoras.

Unha das cuestións máis graves, que os asinantes non resaltaron, son os “Plans Nacionais de Recuperación e Resiliencia” que deben desenvolver os Estados, nos que deben reflexar as reformas que aplicarán os Estados membro. Iso significa que as subvencións directas que vai recibir o Estado español serán condicionadas, tendo como condicións o equilibrio dos orzamentos públicos e a aplicación de reformas estruturais. É unha cuestión moi grave e que vai a afectar ás persoas que máis están sufrindo a crise, establecendo a Unión Europea un mapa de ruta para os Estados durante a década do 2020 que seguirá o mesmo camiño que os recortes que comezaron coa Grande Recesión e condenaron á miseria e á exclusión social a miles e miles de traballadoras.

A CNT tamén denuncia que este plan para a recuperación vai a condenar á economía do estado español a seguir sendo totalmente subsidiaria e dependente das decisións que se tomen noutros Estados, imposibilitando calquera esforzo de reindustrializar a economía e fomentar o cambio de modelo produtivo de servizos turísticos a outro máis sostible co medio e que cree empregos de calidade. Serán os Estados membro os que valoren que deba considerarse parte dos Plans Nacionais de Recuperación e Resiliencia: non van permitir que o territorio se reindustrialice se iso supón competencia para a súas economías, ademais de ter intereses en futuras privatizacións que apliquen.

O plan tampouco valorou deixar de lado o Pacto de Estabilidade e Crecemento, que fixa as condicións de endebedamento público. En momentos nos que se necesita un gasto público crecente (sanidade, entre outros), os límites orzamentarios dos anos anteriores seguirán sendo os mesmos. Vaise continuar impedindo que o Banco Central Europeo financie a débeda pública dos Estados, polo que, nun contexto de maior endebedamento debido á crise do Covid-19, os grandes capitais especuladores están á espera de que se acuda aos mercados, coa extorsión que supón para as administracións que saian da liña marcada por estes.

Ademais, con este acordo, queda en evidencia a ausencia de mecanismos de toma de decisións democráticas en Europa; a Unión Europea non deixa de ser unha ferramenta máis en favor dos grandes capitais e elites a nivel continental.

O plan leva á clase traballadora a enfrontarse a unha nova ronda de ataques contra os seus dereitos, nunha situación económica onde a crise e a incerteza van ser a característica xeral da economía.

A CNT esixirá ás administracións que non se sometan ao marco neoliberal da Unión Europea, e recorda ao goberno que, calquera saída da crise que non poña unha economía coas persoas e os coidados no centro, supoñerá persistir no actual modelo económico e social. Nese caso, a CNT poñerá todos os recursos ao seu alcance para combatela.

Pool Moncloa/Fernando Calvo

CNTrentzat Europako akordioa «langileriaren aurkako erreformak aplikatzeko ariete berria izango da»

CNTren arabera, Espainiako Gobernuak sinatutako akordio hori «langileriaren aurkako erreformak aplikatzeko ariete berria izango da».

«Ia ez dago funtsezko aldaketarik 2008ko atzeraldi Handiaren kudeaketari dagokionez», azpimarratu du zentral anarkosindikalistak.

Lanaren Konfederazio Nazionalean, akordioari buruz egiten den irakurketa eta azterketa ez da batere positiboa. Bataila mediatikoa estatu bakoitzari zuzenean emango dioten diru-laguntzetan oinarritu da, hasieran 500.000 milioi eurokoa izango zena eta 390.000 milioi eurotan geratu dena; gainerako kopuruak maileguen bidez egingo dira. Klima aldaketari aurre egiteko proiektuen finantzaketa ere barneratu dutela azpimarratu dute. Hala ere, adostutako proposamenak antzekotasun handiak ditu 2008ko azaroaren 26koarekin; izan ere, hamarkada horretan murrizketak egin eta langileen eskubideak gutxitu baitziren.

Sinatzaileek azpimarratu ez duten gairik larrienetako bat estatuek garatu behar dituzten «Berreskurapen eta Erresilentzia Plan Nazionalak» dira, estatu kideek aplikatuko dituzten erreformak islatu behar baitituzte plan horietan. Horrek esan nahi du Espainiako Erresumak jasoko dituen zuzeneko diru-laguntzak baldintzatuak izango direla, baldintza gisa aurrekontu publikoen oreka eta egiturazko erreformen aplikazioa izanik. Oso gai larria da eta krisia gehien pairatzen ari diren pertsonei eragingo die, Europar Batasunak 2020ko hamarkadarako estatuei ibilbide-mapa bat ezarriz. Mapa horrek atzeraldi Handiarekin hasi ziren murrizketen bide bera jarraituko du, miseriara eta gizarte-bazterketara kondenatuz milaka eta milaka langile.

CNTk salatu du, halaber, susperraldirako plan horrek espainiar estatuko ekonomia eta euskal autonomia erkidegoarena erabat subsidiarioa izaten jarraitzera kondenatuko dutela eta beste estatu batzuetan hartzen diren erabakien mende egotera, ekonomia berrindustrializatzeko eta turismo-zerbitzuen ekoizpen-eredutik ingurumenarekin jasangarriagoa den eta kalitatezko enpleguak sortzen dituen beste batera aldatzeko ahalegin oro eragotziz. Estatu kideek balioetsiko dute Berreskurapen eta Erresilientzia Plan Nazionalen parte moduan hartu behar dela: ez dute onartuko lurraldea berrindustrializatzea, baldin eta horrek beren ekonomientzako eskumena badakar, eta, gainera, aplikatzen dituzten etorkizuneko pribatizazioetan interesak izango dituzte.

Planak ez du aintzat hartu Egonkortasun eta Hazkunde Ituna alde batera uztea, zorpetze publikoaren baldintzak ezartzen baititu. Gastu publiko gero eta handiagoa behar den uneetan (osasuna, besteak beste), aurreko urteetako aurrekontu-mugek berdinak izaten jarraituko dute. Europako Banku Zentralak estatuen zor publikoa finantzatzea eragozten jarraituko da, eta, beraz, kobid-19 krisiaren ondorioz zorpetze handiagoa dagoen testuinguru batean, kapital espekulatzaile handiak merkatuetara noiz joko zain daude, administrazioek ezarritako lerrotik ateratzea eragiten duten estortsioarekin.

Gainera, akordio horrekin, agerian geratzen da Europan ez dagoela erabaki demokratikoak hartzeko mekanismorik; Europar Batasuna kontinente-mailako kapital eta elite handien aldeko beste tresna bat da.

Azken batean, planak langileria bere eskubideen aurkako beste eraso sorta bati aurre egitera eramango du, krisia eta ziurgabetasuna ekonomiaren ezaugarri nagusi izango diren egoera ekonomiko honetan.

CNTk Europar Batasunaren esparru neoliberalaren menpe ez egoteko eskatuko die administrazioei, eta krisiari aurre egiteko edozein irtenbide, pertsonak eta zaintzak erdigunean jartzen ez dituena, egungo eredu ekonomiko eta sozialean jarraitzea izango dela gogorarazi dio gobernuari. Horrela bada, CNTk bere esku dituen baliabide guztiak jarriko ditu aurre egiteko.

Pool Moncloa/Fernando Calvo

El pla per la recuperació europea comportarà noves reformes estructurals

Segons CNT, aquest acord tan celebrat pel Govern Espanyol «serà un nou ariet en l’aplicació de reformes en contra de la classe treballadora»

«Amb prou feines hi ha variacions de fons en el que respecta a la gestió de la Gran Recessió de 2008», ha subratllat la central anarcosindicalista

Des de la Confederació Nacional del Treball, la lectura i anàlisi que es fa de l’acord no és gens positiva. La batalla mediàtica s’ha centrat en el muntant que correspondrà a cada estat, passant d’uns 500.000 milions d’euros inicials a 390.000 milions. La resta de les quantitats seran mitjançant préstecs. També s’ha ressaltat que s’inclourà el finançament de projectes per afrontar el canvi climàtic. No obstant això, la proposta acordada té grans similituds amb la del 26 de novembre de 2008; a la qual va seguir una dècada de retallades i pèrdua en els drets de la classe treballadora.

Una de les qüestions més greus, que els signataris no han ressaltat, són els «Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència» que han de desenvolupar els Estats, en els quals hauran de reflexa les reformes que aplicaran els estats membre. Això implica que les subvencions directes que haurà de rebre el Regne d’Espanya seran condicionades, tenint com a condicions l’equilibri dels pressupostos públics i l’aplicació de reformes estructurals. És una qüestió molt greu i que afectarà a les persones que més estan patint la crisi, establint la Unió Europea als estats per la dècada de 2020 un full de ruta que va pel mateix camí de les retallades que van començar amb la Gran Recessió i condemnaren a la misèria i exclusió social a milers i milers de persones treballadores.

La CNT també denuncia que aquest pla per la recuperació condemnarà a l’economia de l’estat espanyol a seguir sent totalment subsidiària i depenent de les decisions que es prenguin en altres estats, impossibilitant qualsevol esforç de reindustrialitzar l’economia i fomentar el canvi de model productiu de serveis turístics a altres més sostenibles amb el medi ambient i que possibiliti la creació d’ocupació de qualitat. Seran els estats membre els que valorin què pugui considerar-se part dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència: no permetran que el territori es reindustrialitzi si això suposa competència per les seves economies, a més de tenir interessos en futures privatitzacions que s’apliquin.

El pla tampoc ha valorat deixar de costat el Pacte d’Estabilitat i Creixement, que fixa les condicions d’endeutament públic. En moments en els que es necessita una despesa pública creixent (sanitat, entre d’altres), els límits pressupostaris d’anys anteriors seguiran essent els mateixos. Es seguirà impedint que el Banc Central Europeu financi el deute públic dels estats, motiu pel qual, en un context de major endeutament degut a la crisi de la Covis-19, els grans capitals especuladors estan a l’espera que es recorri als mercats, amb l’extorsió que suposen a administracions que sortin de la línia marcada per ells.

A més a més, amb aquest acord, queda en evidència l’absència de mecanismes de presa de decisions democràtiques a Europa; la Unió Europea no deixa de ser una eina més en favor dels grans capitals i elits a nivell continental.

En definitiva, el pla porta a la classe treballadora a enfrontar-se a una nova ronda d’atacs als seus drets, en una situació econòmica on la crisi i la incertesa seran la característica general de l’economia.

Finalment, CNT exigirà a les administracions que no es sotmetin al marc neoliberal de la Unió Europea, i recorda al govern que, qualsevol sortida a la crisi que no posi una economia amb les persones i les cures al centre, significarà persistir en l’actual model econòmic i social. De ser així CNT posarà tots els recursos al seu abast per combatre-la.

Pool Moncloa/Fernando Calvo

Para CNT l’alcuerdu européu “va ser el nuevu ariete na aplicación de reformes escontra la clas trabayadora”

Según CNT, esti alcuerdu tan celebráu pol gobiernu español “va ser el nuevu ariete na aplicación de reformes escontra la clas trabayadora”.

“Malapenes hai variaciones de fondu no tocante a la xestión de la Gran Recesión de 2008”, sorrayó la central anarcosindicalista.

Dende la Confederación Nacional del Trabayu, la llectura y analís que se fai del alcuerdu nun ye nada positivu. La engarradiella mediática enfotóse na cantidá que va corresponder a les subvenciones directes a cada Estáu, pasando d’unos 500.000 millones d’euros iniciales a 390.000 millones. El restu de les cantidaes van ser al traviés de préstamos. Tamién se resaltó que va s’incluyir el financiamientu de proyectos pa combatir el cambéu climáticu. Sicasí, la propuesta alcordada tien grandes semeyances cola del 26 de Payares de 2008, a la que siguió una década de retayos y amenorga nos derechos de los y les trabayadores.

Una de les cuestiones más graves, que los firmantes nun resaltaron, son los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia» qu’han desenvolver los Estaos, nos que tienen de reflexar les reformes que van aplicar los Estaos miembros. Eso significa que les subvenciones directes que va recibir el Reinu d’España van ser condicionaes, teniendo como condiciones l’equilibriu de los presupuestos públicos y l’aplicación de reformes estructurales. Ye una cuestión bien grave que va afectar a les persones que más tán sufriendo la crisis, estableciendo dende la Unión Europea un mapa de ruta a los Estaos para la década de 2020 que va siguir el mesmu camín de los retayos qu’entamaron cola Gran Recesión, y condergaron a la miseria y a la esclusión social a milenta trabayadores.

CNT tamién denuncia qu’esti Plan pa la recuperación va condergar a la economía del estáu español a siguir siendo totalmente subsidiaria y dependiente de les decisiones que se tomen n’otros, imposibilitando cualesquier esfuerzu de reindustrializar la economía y fomentar el cambéu de modelu productivu de servicios turísticos a otru más sostenible col mediu y que xenere emplegos de calidá. Van ser los Estaos miembros los que valoren qué se tenga de considerar parte de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia: nun van dexar que’l territoriu se reindustrialice si eso supón competencia pa les sos economíes, amás de tener intereses en futures privatizaciones qu’apliquen.

El plan tampoco valora dexar de llau’l Pactu d’Estabilidá y Crecimientu, qu’afita les condiciones del endeldamientu públicu. En momentos nos que se precisa un gastu públicu creciente (sanidá, ente otros), les llendes presupuestaries d’años anteriores van siguir siendo les mesmes. Va se siguir torgando que’l Bancu Central Européu financie la delda pública de los Estaos, polo que, nun contestu de mayor endeldamientu por cuenta de la crisis de la Covid-19, los grandes capitales especuladores tán aguardando que s’allegue a los mercaos, cola estorsión que suponen a les alministraciones que se salgan del sucu marcáu por éstos.

Amás, con esti alcuerdu queda n’evidencia l’ausencia de mecanismos de toma de decisiones democrátiques n’Europa; la Unión Europea nun dexa de ser una ferramienta más en favor de los grandes capitales y élites a nivel continental.

A la fin, el plan lleva a la clas trabayadora a enfrentase a una nueva ronda d’ataques a los sos derechos, nuna situación económica onde la crisis y l’incertidume van ser la característica xeneral de la economía.

CNT va esixir a les alministraciones que nun se sometan al marcu neolliberal de la Unión Europea, y recuerda al Gobiernu que cualquier salida a la crisis que nun estableza una economía coles persones y los cuidos nel centru, va suponer persistir nel actual modelu económicu y social. De ser asina, CNT va poner tolos recursos al so algame pa combatila.

Pool Moncloa/Fernando Calvo

