Paremos la temporalidad pública

Las trabajadoras y trabajadores del sector público no son ajenos a los problemas de temporalidad que arrastra la clase trabajadora en todo el Estado español. Durante esta Emergencia Sanitaria hemos podido comprobar, una vez más, como la clase trabajadora era utilizada para hacer frente a una pandemia y desechada posteriormente como mera mercancía. Los contratos temporales a través de una obra y servicio, eventuales, fijos discontinuos, indefinidos no fijos… son una constante en la mayor parte de los ámbitos de la Administración Pública. Una inseguridad laboral que genera deficiencias en el desarrollo de los trabajos y problemas económicos, sociales y de salud sobre la clase trabajadora que los soporta.

Por esto, desde CNT lanzamos la campaña #ParemosLaTemporalidadPública. Son ya muchas las personas afiliadas al sindicato que accedieron a sus puestos de trabajo tras la superación de un proceso selectivo. Esto supondría la obtención de una plaza y el establecimiento de una relación laboral de carácter fijo que pudiera permitir una seguridad y una estabilidad necesarias para el desarrollo de estos servicios imprescindibles. Sin embargo, la Administración no reconoce esta situación y expone a sus trabajadores y trabajadoras a una situación de alarma permanente sin que puedan saber si seguirán trabajando o no.

En un momento donde los servicios públicos se mostraron fundamentales e imprescindibles para la superación de una pandemia mundial, necesitamos defender los puestos de trabajo de todas las personas en esta situación. Se avecinan tiempo en los que, nuevamente, la capacidad sanitaria de los territorios tendrá un papel fundamental para hacer frente a nuevas oleadas. Personal de limpieza, atención primaria, administrativo, enfermería… todas y cada una de ellas necesitan la estabilidad que merecen para la realización de su trabajo diario.

Por este motivo, acabemos con la precariedad, #ParemosLaTemporalidadPública

Aturem la temporalitat pública

Les treballadores i treballadors del sector públic no són aliens als problemes de temporalitat que arrossega la classe treballadora a tot l’estat espanyol. Durant aquesta Emergència Sanitària hem pogut comprovar, una vegada més, com la classe treballadora era utilitzada per fer front a una pandèmia i rebutjada posteriorment com una mercaderia. Els contractes temporals a través d’una obra i servei, eventuals, fixos discontinus, indefinits no fixos… són una constant en la major part dels àmbits de l’Administració Pública. Una inseguretat laboral que genera deficiències en el desenvolupament dels treballs i problemes econòmics, socials i de salut sobre la classe treballadora que els suporta.

Per això, des de la CNT llancem la campanya #AturemLaTemporalitatPública. Són ja moltes les persones afiliades al sindicat que van accedir als seus llocs de treball després de la superació d’un procés selectiu. Això suposaria l’obtenció d’una plaça i l’establiment d’una relació laboral de caràcter fix que podria permetre una seguretat i una estabilitat necessàries per al desenvolupament d’aquests serveis imprescindibles. No obstant això, l’Administració no reconeix aquesta situació i exposa als seus treballadors i treballadores a una situació d’alarma permanent sense que puguin saber si continuaran treballant o no.

En un moment on els serveis públics s’han mostrat fonamentals i imprescindibles per a la superació d’una pandèmia mundial, necessitem defensar els llocs de treball de totes les persones en aquesta situació. S’acosten temps en els quals, novament, la capacitat sanitària dels territoris tindrà un paper fonamental per a fer front a noves onades. Personal de neteja, atenció primària, administratiu, infermeria… totes i cadascuna d’elles necessiten l’estabilitat que mereixen per a la realització del seu treball diari.

Per aquest motiu, posem fi a la precarietat, #AturemLaTemporalitatPública

Geldi dezagun behin-behinekotasun publikoa

Sektore publikoko langileak ez dira geratzen Espainiako Estatu osoan langile-klaseak dituen behin-behinekotasun-arazoetatik kanpo. Osasun Larrialdi honetan egiaztatu ahal izan dugu, beste behin ere, langile-klasea pandemia bati aurre egiteko erabiltzen zela, eta, ondoren, merkantzia gisa baztertu. Obra eta zerbitzu baten bidezko aldi baterako kontratuak, behin-behinekoak, aldizkako finkoak, mugagabe ez-finkoak… konstante bat dira Administrazio Publikoaren eremu gehienetan. Laneko segurtasunik eza, lanen garapenean akatsak sortzen dituena eta arazo ekonomiko, sozial eta sanitarioak eragiten dituena horien euskarri den langile-klasean.

Horregatik, CNTk #GeldidezagunBehinBehinekotasunPublikoa kanpaina abiarazi zuen. Sindikatuan afiliatutako pertsona askok lortu zituzten beren lanpostuak hautaketa-prozesu bat gainditu ondoren. Horrek plaza bat lortzea eta lan-harreman finko bat ezartzea ekarriko luke, ezinbesteko zerbitzu horiek garatzeko beharrezkoak diren segurtasuna eta egonkortasuna ahalbidetzeko. Hala ere, Administrazioak ez du egoera hori onartzen, eta langileak etengabe alarma-egoeran jartzen ditu, lanean jarraituko duten ala ez jakin gabe.

Mundu mailako pandemia gainditzeko zerbitzu publikoak funtsezkoak eta ezinbestekoak ziren garaian, egoera horretan dauden pertsona guztien lanpostuak defendatu behar ditugu. Laster, berriz ere, lurraldeen osasun-gaitasuna funtsezkoa izango da uholde berriei aurre egiteko. Garbiketako, lehen mailako arretako, administrazioko, erizaintzako… langile guztiek behar duten egonkortasuna behar dute eguneroko lana egiteko.

Horregatik, ezegonkortasunarekin amai dezagun, #GeldidezagunBehinBehinekotasunPublikoa

Paremos a temporalidade pública

As traballadoras e traballadores do sector público non son alleos aos problemas de temporalidade que arrastra a clase traballadora en todo o Estado español. Durante esta Emerxencia Sanitaria puidemos comprobar, unha vez máis, como a clase traballadora era utilizada para facer fronte a unha pandemia e refugada posteriormente como mera mercancía. Os contratos temporais a través dunha obra e servizo, eventuais, fixos descontinuos, indefinidos non fixos… son unha constante na maior parte dos ámbitos da Administración Pública. Unha inseguridade laboral que xera deficiencias no desenvolvemento dos traballos e problemas económicos, sociais e de saúde sobre a clase traballadora que os soporta.

Por isto, dende CNT lanzamos a campaña #ParemosATemporalidadePública. Son xa moitas as persoas afiliadas ao sindicato que accederon aos seus postos de traballo tras a superación dun proceso selectivo. Isto suporía a obtención dunha praza e o establecemento dunha relación laboral de carácter fixo que puidera permitir unha seguridade e unha estabilidade necesarias para o desenvolvemento destes servizos imprescindibles. Con todo, a Administración non recoñece esta situación e expón aos seus traballadores e traballadoras a unha situación de alarma permanente sen que poidan saber se seguirán traballando ou non.

Nun momento onde os servizos públicos se mostraron fundamentais e imprescindibles para a superación dunha pandemia mundial, necesitamos defender os postos de traballo de todas as persoas nesta situación. Avecíñanse tempos nos que, novamente, a capacidade sanitaria dos territorios terá un papel fundamental para facer fronte a novas ondadas. Persoal de limpeza, atención primaria, administrativo, enfermería… todas e cada unha delas necesitan a estabilidade que merecen para a realización do seu traballo diario.

Por este motivo, acabemos coa precariedade, #ParemosATemporalidadePública

Paremos la temporalidá pública

Les y los trabayadores del sector públicu nun son ayenos a los problemes de temporalidá qu’arrastra la clas trabayadora en tol Estáu español. Demientres la Emerxencia Sanitaria pudimos comprobar, una vegada más, como la clas trabayadora yera utilizada pa facer frente al andanciu y refugada darréu como mera mercancía. Los contratos temporales al traviés d’una obra y serviciu, eventuales, fixos discontinuos, indefiníos non fixos… son una constante na mayor parte de los ámbitos de l’Alministración Pública. Una inseguridá llaboral que xenera defectos nel desenvolvimientu de los trabayos y problemes económicos, sociales y de salú sobro la clase trabayadora que los soporta.

Poro, dende CNT llanzamos la campaña #ParemosLaTemporalidáPública. Son yá munches les persones afiliaes al sindicatu qu’aportaron a los sos puestos de trabayu tres la superación d’un procesu selectivu. Esto supondría’l llogru d’una plaza y l’establecimientu d’una relación llaboral de calter fixu que pudiera dexar una seguridá y una estabilidá necesaries pal desenvolvimientu d’estos servicios imprescindibles. Sicasí, l’Alministración nun reconoz esta situación y espón a los y les trabayadores a una situación d’alarma permanente ensin que puedan saber si van siguir trabayando o non.

Nun momentu nel que los servicios públicos amosáronse fundamentales ya imprescindibles pa la superación d’un andanciu mundial, precisamos defender los puestos de trabayu de toles persones nesta situación. Avérense tiempos nos que, nuevamente, la capacidá sanitaria de los territorios va tener un papel fundamental pa facer frente a nueves folaes. Personal de llimpieza, atención primaria, alministrativu, enfermería toes y cada una d’elles precisen la estabilidá que merecen pa la realización del so trabayu diariu.

Por esti motivu, finemos cola precariedá, #ParemosLaTemporalidáPública