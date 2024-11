CNT-Prensa de Madrid contra las detenciones y agresiones a periodistas en Francia

La Coordinadora de Prensa y Medios de Comunicación de CNT-Madrid ha emitido un comunicado en el que denuncia la detención del periodista francés Gaspard Glanz el pasado 2 de octubre mientras cubría una manifestación organizada por policías en París. A continuación reproducimos la nota de prensa al completo:

«Ya denunciamos la detención de periodistas en Francia y lo volvemos a hacer. La detención del periodista Gaspard Glanz supone un nuevo ataque a la libertad de prensa en Francia, aún más intolerable tras el vídeo grabado por Alexis Kraland, el otro periodista detenido en abril de 2019, que muestra cómo Glanz fue detenido tras ser señalado por un responsable del sindicato policial que convocaba la manifestación.

Cuatro día después, la periodista Salhia Brakhlia y su equipo del programa de televisión Quotidien fueron agredidos por un grupúsculo de extrema derecha mientras informaban de la manifestación contra el derecho a que las lesbianas y mujeres solteras puedan optar a la reproducción asistida. Por otro lado, en la contramanifestación, policías sin identificación intimidaron e identificaron de malas maneras a periodistas.

El 11 de octubre al periodista Remy Buisine un policía le confiscó y rompió su acreditación de prensa e intentó derribarlo por negarse a un borrar un vídeo de una acción de Extinction Rebellion en París. Al día siguiente el periodista Guillaume Bernard fue detenido en Toulouse mientras cubría una manifestación de los ‘chalecos amarillos.

Estos son sólo algunos ejemplos del lamentable y preocupante aumento de agresiones y detenciones a periodistas durante manifestaciones en Francia. Desde la Sección de Prensa y Medios de Comunicación del sindicato CNT Madrid denunciamos estas detenciones y ataques a periodistas.

Una vez más, mostramos nuestro rechazo a la represión, persecución, acoso y restricciones a los periodistas por parte del Estado francés y de los participantes en manifestaciones. Estos hechos ponen en riesgo el derecho a la intimidad y a la integridad física de los profesionales de la Información y dejan en jaque a la libertad de prensa y de expresión. Como organización internacionalista, la CNT seguirá denunciando estos ataques a la libertad de prensa sin importar dónde ocurran y ni qué Estado violenta a los trabajadores de la comunicación.

Exigimos, otra vez, el fin de las limitaciones a la labor de los periodistas por parte del Estado francés, que la no posesión de una tarjeta o carnet de prensa no pueda ser excusa para detener o impedir trabajar a los informadores.

La Sección de Prensa y Medios de CNT Madrid reitera su solidaridad con Gaspard Glanz, Salhia Brakhlia y el resto de periodistas que sufren agresiones, acoso en las calle y represión por parte del Estado francés o manifestantes por tratar de informar. Este ataque a sus derechos fundamentales debe cesar y les ofrecemos todo el apoyo que necesiten.

Una república cuyo lema es ‘libertad, igualdad, fraternidad’ no puede detener e impedir trabajar a periodistas. La libertad será libertad de prensa o no será. El sindicalismo será internacionalista o no será. Ni una agresión a la libertad de prensa sin respuesta.»

Soutien aux journalistes interpellés, frappés et harcelés pour faire leur travail!

¡Apoyo a los periodistas arrestados, golpeados y acosados por hacer su trabajo!