Las fuerzas del KRG detienen a un activista de Make Rojava Green Again

A finales de 2018, la CNT empezó una campaña de solidaridad con el proyecto de ecología social llamado «Make Rojava Green Again». Desde entonces, hemos visto con alegría como estxs compañerxs, juntx con la Administración Autónoma, con los grupos vecinales, con lxs agricultorxs, con los pueblos de mujeres, mantienen vivo y defienden el tercer pilar de la revolución de Rojava -el ecologismo. La reforestación de las reservas naturales, la instalación de paneles solares, la plantación y distribución de frutas y verduras, la limpieza de los ríos, la creación de espacios verdes en las ciudades, y la participación en cooperativas agrarias son algunos ejemplos de los trabajos que llevan a cabo en el Norte y Este de Siria.

Ahora, un compañero internacionalista del proyecto ha sido detenido en Bashur/Kurdistán iraquí cuando estaba de camino a regresar a su hogar en Suiza. El KDP (el Partido Democrático de Kurdistan) que gobierna esta región autónoma de Irak (KRG – Gobierno Regional de Kurdistán), a pesar de exhibir una identidad fuertemente kurda, nunca ha compartido ni ha apoyado las ideales del movimiento kurdo revolucionario. De hecho, ha participado en la imposición del agresivo embargo económico de Rojava, ha encarcelado revolucionarixs juntxs con terroristas del DAESH, y repetidamente ha permitido la invasión y el bombardeo de Bashur por parte del ejército turco en maniobras agresivas con la intención de aplastar la revolución en esa región.

No es ninguna sorpresa, entonces, que este gobierno haya detenido un activista por participar en las estructuras revolucionarias de Rojava, a pesar de que su proyecto es pacífico y ecologista.

Exigimos su libertad y compartimos abajo el comunicado de Make Rojava Green Again.

MakeRojavaGreenAgain

«¡Exigimos su liberación y llamamos a la solidaridad!

Hace una semana, el miembro de nuestra campaña Hawar Goran fue detenido por las fuerzas de seguridad del KRG del KDP en el sur del Kurdistán, cuando estaba en camino de regresar a Suiza. A pesar de que su abogado se ocupó directamente de la situación y se puso en contacto con las autoridades suizas, Hawar Goran sigue detenido en Erbil/Hewlêr desde entonces. El arresto de un miembro de nuestra campaña no es aceptable en absoluto y nos oponemos firmemente a la actitud de los funcionarios del KDP y del KRG. No hay duda alguna sobre las actividades de Hawar en la región, y por lo tanto no hay razón para mantenerlo cautivo. Si el KDP estuviera preocupado por su gente, su tierra y su región lo liberarían. Hawar llegó al Kurdistán por sentirse fuertemente atraído por la causa del pueblo kurdo por la autodeterminación, y quería hacer lo mejor que pudiera para apoyar esta causa haciendo lo que mejor sabe hacer, es decir, desarrollar proyectos socio-ecológicos para el pueblo y la región. Después de más de un año de trabajo duro en la región, terminar detenido así es una vergüenza para el KDP y no debería ser aceptado por nadie.

Desde ayer el abogado (Olivier Peter) de Hawar emitió un comunicado desde Suiza en el periódico «La Cote» (https://www.lacote.ch/articles/suisse/irak-un-ecologiste-genevois-detenu-par-les-autorites-kurdes-dans-le-nord-du-pays-986363) sobre la situación de su cliente. Nos alegró saber que nuestro compañero pudo hablar con su familia y que parece que está bien de salud. Pero esto no es suficiente. No hay razón para mantenerle cautivo. Exigimos la liberación inmediata de nuestro compañero y amigo, para que pueda volver a su casa. Llamamos a todxs a mostrar su solidaridad con Hawar y con la revolución ecológica en Rojava y Kurdistán. Y llamamos a todxs a protestar en contra de las políticas inaceptables del KDP y del Gobierno del KRG.

Fuente: https://makerojavagreenagain.org/2020/10/04/mrga-activist-arrested-by-krg-security-forces/