Manifiesto por la desaparición del Valle de los Caídos – Marcha 5 de mayo de 2019

Castellano | Catalá | Euskera | Galego | PDF Imprimir cara A | PDF Imprimir cara B

La ignominia del Valle de los Caídos debe desaparecer

La CNT hace un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas a participar en una marcha al Valle de los Caídos el domingo 5 de mayo de 2019.

En el 2019 se cumplen 60 años de su construcción. Un monumento que es lugar de peregrinación fascista y culto al bando franquista.

El Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1958 durante el franquismo como homenaje a los caídos en guerra del bando franquista y exaltación del Régimen. Un monumento que construyeron prisioneros antifranquistas. En él se encuentran enterrados 33.833 cuerpos de ambos bandos, aunque sabemos que la cifra oficial se queda corta.

En este “monumento” también están enterrados José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, organización fascista que tuvo a su cargo la represión sistemática contra personas pertenecientes a organizaciones sindicales, partidos de izquierdas y sus familiares, represión ampliada a las tropas sublevadas y a sus colaboradores, civiles y eclesiásticos. Y Francisco Franco, militar golpista, jefe supremo del bando sublevado y dictador durante cuatro eternas décadas.

Es inconcebible que en un país que se llama a sí mismo democrático se permita todavía rendir culto a los que acabaron con los derechos y libertades conseguidos a fuerza de años y años de lucha. Todavía más inconcebible resulta que se esté negociando con la familia del dictador el traslado de sus restos a conveniencia de esa familia que amasó su fortuna gracias al expolio y el robo durante más de 40 años de dictadura y que sigue gozando de prebendas y privilegios inimaginables en un lugar civilizado. Proponemos la solución tomada por Alemania en el caso de otros reconocidos fascistas, tirar sus cenizas en algún lugar ignoto.

Y la Iglesia, colaboradora necesaria, según la ONU, en el exterminio efectuado por el Régimen, deja claro quien es, con su invitación a servir de lugar de enterramiento al dictador en la Catedral de la Almudena. Era de esperar.

El Valle de los Caídos representa la ignominia para las personas que murieron luchando contra el fascismo o fueron asesinadas durante la guerra y la dictadura. Una guerra que tuvo consecuencias terribles para la población civil. Más de 500.000 muertes entre víctimas civiles y combatientes, 450.000 personas obligadas a exiliarse, y miles de ellas fueron deportadas a campos de concentración y de exterminio bajo el dominio de la Alemania nazi, cientos de miles de represaliados/as durante el franquismo (España es, ACTUALMENTE; el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzadas), mujeres rapadas y violadas, dejadas sin posibilidad de subsistencia, miles de bebes robados a sus madres, práctica que continuó bien entrada la democracia y tantas otras formas de humillación y destrucción de los vencidos.

Todas esas víctimas, mujeres, hombres, niñas y niños, tienen nombres y apellidos y merecen ser recordadas. Sus familias merecen ser escuchadas y disponer de un lugar digno donde llorar a sus familiares. Y sus verdugos han de ser juzgados y condenados al lugar de la historia que se merecen y fuera de un lugar donde se exaltan su memoria y sus crímenes.

Por todo ello, la Confederación Nacional del Trabajo exige :

-La retirada de los cuerpos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco Bahamonde.

-La expulsión, previa auditoria de cuentas y bienes, de los monjes benedictinos. Y que el Estado deje de financiarlos, ni allí ni en otro lugar.

-La transformación del Valle en un lugar de memoria y recuerdo a las víctimas del franquismo, donde desparezca toda simbología franquista, y sobre todo, la cruz.

-Recuperar el verdadero término por el cual se conoce este entorno natural, “Cuelgamuros”.

-Una condena pública y con consecuencias por parte del Estado español y todas las instituciones y organizaciones que son parte del mismo del golpe de estado de 1936 y del régimen franquista.

-La entrega al Estado, y al pueblo en general, de la documentación sobre las personas enterradas en el Valle, actualmente en poder del abad del monasterio, que la trata como pertenencia personal e ideológica.

-Que se exhumen los restos de las víctimas que, incluso después de muertas, fueron tratadas como vencidas y enterradas con su verdugo.

-Que la exhumación se haga llevando a cabo pruebas de ADN para la posterior judicialización de los asesinatos.

-La derogación de la ley de amnistía de 1977.

-Que todo este proceso sea acompañado por personas de la ONU expertas en genocidio y desapariciones forzosas.

Tras más de cuarenta años de pretendida democracia y dejadez política, leyes por la memoria histórica hechas a medias y homenajes a franquistas permitidos y muchas veces fomentados por parte de las instituciones del Estado, es hora de trabajar todas las organizaciones conjuntamente con el fin de convertir el mausoleo franquista en un lugar de memoria de todas las víctimas del genocidio franquista.

La batalla de la memoria contra el olvido es fundamental entre todas las que se están librando en favor de los derechos y libertades. De nosotros/as depende que el franquismo gane o pierda esta batalla. Nuestros familiares, y para la CNT todos los compañeros y compañeras muertos y represaliados lo son, como defendimos ante la ONU, merecen y deben ser recordados. Rehabilitar nuestro pasado también es dignificar su lucha y la nuestra.

Seamos dignos herederos de sus ideas y de sus reivindicaciones, gritemos alto y claro: por más que 80 años hayan pasado desde el final de la guerra, ¡El fascismo No Pasará! ¡Nosotras/os Pasaremos!

Memoria, Dignidad y Lucha

Secretariado Permanente del Comité Confederal

La ignomínia del Valle de los Caídos ha de desaparèixer

La CNT fa una crida a totes les organitzacions sindicals, socials i polítiques a participar en una marxa al Valle de los Caídos diumenge 5 de maig de 2019.

En el 2019 es compleixen seixanta anys de la seva construcció. Un monumento que és indret de peregrinació feixista i culte al bàndol franquista.

​El Valle de los Caídos fou construit entre 1940 i 1958 durant el franquisme com a homenatge als caiguts a la guerra del bàndol franquista i exaltació del Règim. Un monument que van construir presoners antifranquistes. El ell es troben enterrats 33.833 cossos de ambdós bàndols, encara que sabem que la xifra oficial resta curta davant la realitat.

En aquest «monument» també estan enterrats José Antonio de Rivera, fundador de la Falange, organització feixista que va tenir al seu càrrec la repressió sistemàtica contra persones pertanyents a organitacions sindicals, partits d’esquerres i els seus familiars, repressió ampliada per les tropes sublevades i els seus col·laboradors, civils i eclesiàrtics. I Francisco Franco, cap suprem del bàndol subleveta i dictador durant quatre eternes dècades,

És inconcebible que en un país que s’anomena a si mateix democràtic es permeti encara retre culte als que van liquidar els drets i llibertats aconseguits a còpia d’anys i anys de lluita. Encara més inconcebible resulta que s’estigui negociant amb la família del dictador el trasllat de les seves restes a conveniència d’eixa família que s’ha fet amb una fortuna mercès a l’espoliació i el robatori durant més de quaranta anys de dictadura i que segueix gaudint de prebendes i privilegis inimaginables en un indret civilitzat. Proposem que la solució presa per Alemanya en el cas d’altres reconeguts feixistes, llenar les cendres en un lloc ignot.

I l’Esglèsia, col·laboradora necessària, segons l’ONU, en l’extermini dut a terme pel Règim, deixa clar qui és, amb la seva invitació a ser el lloc d’enterrament del dictador a la catedral de l’Almudena. Era d’esperar.

El Valle de los Caídos representa la ignomínia per a les persona que van morir lluitant contra el feixismo o foren assassinades durant la guerra i la dictadura. Una guerra que va tenir conseqüències terribles per a la població civil. Més de 500.000 morts entre víctimes civils i combatents, 450.000 persones obligades a exiliar-se, i milers d’elles van ser deportades a camps de concentració i d’extermini sota el domini de l’Alemanya nazi, centenars de milers de represaliats/des durant el franquisme (Espanya és, ACTUALMENT, el segon país del món amb més desaparicions forçades), dones rapades i violeades, deixades sense possibilitat de subsistència, milers de nadons robats a les seves mares, pràctica que va continuar ben entrada la democràcia i tantes d’altres formes d’humiliació i destrucció dels vençuts.

Totes aquestes víctimes, dones, homes, nenes i nens, tenen noms i cognoms i mereixen ésser recordades. Les seves famílies mereixen ésser escoltades i disposar d’un llo digne on plorar els seus familiars. I els seus botxins han de ser jutjats i condemnats al lloc de la història que es mereixen i fora d’un lloc on s’exalten la seva memòria i els seus crims.

Per tot això, la Confederació Nacional del Treball exigeix:

-La retirada dels cossos de José Antonio Primo de Rivera i de Francisco Franco Bahamonde.

-L’expulsió, prèvia auditòria de comptes i bens, dels frares benedictins. I que l’Estat deixi de finançar-los, ni allà ni en cal altre lloc.

-La transformació del Vall en un lloc de memòria i record a les víctimes del franquisme, on desapareixi tota simbologia franquista, i sobretot, la creu.

-Recuperar el veritable nom pel qual es coneix aquest entorn natural, «Cuelgamuros».

-Una condemna pública i amb conseqüències per part de l’Estat espanyol i totes les institucions i organitzacions que en formen part del mateix del cop d’estat de 1936 i del règim franquista.

-El lliurament a l’Estat, i al poble en general, de la documentació sobre les persones enterrades al Valle, actualment en poder de l’abat del monestir, que la trata com un pertinença personal i ideològicca.

– Que s’exhumin las restes de les víctimes que, inclòs després de mortes, van ser tractades com a vençudes i enterrades amb el seu botxí.

– Que l’exhumació es faci duent a terme proves d’ADN per a la posterior judicialització dels assassinats.

– La derogació de la Llei d’amnistia de 1977.

– Que tot aquest procés estigui acompanyat per persones de l’ONU expertes en genocidi i desaparicions forçades.

Després de més de quaranta anys de pretesa democràcia i deixadesa política, lleis per la memòria històrica fetes a mitges i homenatges a franquistes permesos i moltes vegades fomentats per part de les institucions de l’Estat, és l’hora de treballar totes les organitzacions conjuntament amb la finalitat de convertir el mausoleu franquista en un lloc de mem+oria de totes del víctimes del genocidi franquista.

La batalla de la memòria contra l’oblit és fonamental entre totes les que s’estan lliurant en favor dels drets i les llibertats. De nosaltres depén que el franquisme guanyi o perdi aquesta batalla. Els nostres familiars, i per a la CNT tots els companys i companyes morts i represaliats ho són. com vam defensar davant l’ONU, mereixen y han de ser recordats. Rehabilitar el nostre passat també és dignificar la seva lluita i la nostra.

Siguem dignes hereus de les seves idees i de les seves reivindicacions, cridem alt i clar: tot i que hagin passat vuitanta anys des del final de la guerra, El feixisme no passarà! Nosaltres passarem!

Memòria, Dignitat i Lluita

Confederació Nacional del Treball

Valle de los Caídos iraina desagerrarazi behar da

CNTk erakunde sindikal, sozial eta politiko guztiei dei egiten die 2019ko maiatzaren 5ean Valle de los Caídos-era egingo den martxan parte hartzera.

2019an 60 urte beteko dira eraiki zenetik. Monumentu hau faxismoaren eta bando frankista gurtzeko erromes tokia da.

Valle de los Caídos 1940 eta 1958 artean eraiki zen, frankismo garaian, bando frankista eta Erregimenaren gorazarrerako, preso antifrankistek eraiki zutelarik. Bertan bi bandoetako 33.833 gorpu daude ehortzita, zifra hau egiazkoa baino txikiagoa dela dakigun arren.

Horiez gain, “monumentu” honetan José Antonio Primo de Rivera eta Francisco Franco ere daude. Lehenengoa Falangeren sortzailea, zeinak bere gain hartu zuen erakunde sindikal eta ezkerretako alderdietako kideen eta haien familien kontrako errepresio sistematikoa; matxinatutako tropen eta haien laguntzaile zibil zein eliza katolikoaren laguntzarekin. Bigarrena, militar kolpista, bando matxinatuaren buruzagi nagusia eta lau hamarkada amaigabetan zehar diktadorea.

Ulertezina da bere burua demokratikotzat duen herrialde batean urteetan zehar borroken ondorioz lortutako eskubideak txikitu zituztenak gurtuak izatea onartzea. Are ulertezinagoa da diktadorearen familiarekin honen lekualdatzea negoziatzea; betiere diktaduraren 40 urtetan lapurtutakoaren eta oraindik mantentzen dituzten prebendei esker hain aberatsa egin den familiaren onurarako. Hau herri aurreratuetan imajinaezina da. Alemaniak beste faxista esanguratsuen kasuan egindakoa proposatzen dugu, haien errautsak leku ezezagun batetan botatzea.

Eta Elizak, NBEren arabera Erregimenak burututako sarraskian ezinbesteko laguntzailea izan zenak, nor den argi utzi du, diktadorea Madrilgo Almudena Katedralean hilobiratzera gonbidatzen. Espero zitekeen.

Valle de los Caídos delakoak gerran zein diktaduran faxismoaren kontra borrokan hil zirenen kontrako irainaren adierazlea da. Gerra honek herriarentzat egundoko ondorioak ekarri zituen. Zibil eta borrokalariak hartuta, 500.000 hildako baino gehiago eta 450.000 pertsonatik gora erbesteratzea behartuak. Haietariko milaka kontzentrazio- eta heriotz-esparruetara deportatuak izan ziren, ehundaka mila frankismo garaian errepresaliatuak (Espainiar Estatua desagertu gehien dituen estatuen artean bigarrena da), emakume burusoildu eta bortxatuak, bizirik irauteko aukerarik gabe utziak, euren amei lapurtutako milaka ume jaioberri eta garaitutakoak umiliatzeko eta suntsitzeko beste hainbat jarduera.

Biktima haiek guztiek, emakume, gizon eta haiek izen-abizenak dituzte eta oroituak izan behar dira. Euren senideei entzun behar zaie eta haien dolua gordetzeko leku duina behar dute. Horrez gain haien borreroek epaituak eta historian merezi duten lekura kondenatuak izan behar dute; haien memoria eta krimenen gorazarrea egingo ez den lekuetatik kanpo.

Hau guztiagatik, Lanaren Konfederazio Nazionalak eskatzen du:

José Antonio Primo de Rivera eta Francisco Franco Bahamonderen gorpuak handik kanpora eramatea.

Monje beneditarren kanporatzea, hauen kontuen eta ondasunen ikuskapenarekin batera, eta Estatuak finantzatzeari uko egitea, ez han eta ez inon.

Valle de los Caídos-en Frankismoaren biktimen oroimenerako lekua bilakatu. Sinbologia frankista guztia desagerrarazi, gurutzea batez ere.

Inguru natural honen jatorrizko izena berreskuratu: “Cuelgamuros”.

Espainiar Estatuak, eta bere barneko erakunde guztiek, 1936ko estatu kolpea eta erregimen frankista publikoki eta ondorioekin gaitzestea.

Valle de los Caídos-en hilobiratutako pertsona guztien dokumentazioa Estatuari, eta oro har herriari, ematea. Gaur egun monasterioko abadeak dauzka.

Garaitu gisa, eta bere borreroarekin batera, hobiratuak izan ziren biktima guztiak handik ateratzea.

Gorpuei ADN probak egitea hilketak epaitegietara eraman ahal izateko.

1977ko amnistia legea indargabetu.

Prozesu hau guztia NBEko genozidio eta desagerpenetan adituen laguntzarekin burutzea.

Ustezko demokrazia eta utzikeri politikoan berrogei urte eman eta gero, erdizka egindako memoria historikoaren legeen eta frankistei egindako omenaldien (estatuak baimenduak batzuetan, bultzatuak bestetan) ondoren, erakunde guztiok batera lan egiteko ordua da. Oroigarri frankista hau genozidio frankistaren oroigarri bilakatzeko helburuarekin.

Ahanzturaren kontrako eta oroimenaren aldeko borroka oinarrizkoa da eskubideen eta askatasunaren alde borrokan daudenentzat. Gure esku dago frankismoak borroka hau irabazi ala galtzea. Gure senideek (CNTk hildako eta errepresaliatu guztiak hala hartzen ditu) oroituak izatea merezi dute. Gure iragana berreskuratzea hain borroka eta gurea duintasunez betetzea da.

Haien ideia eta aldarrikapenen oinordeko duinak izan gaitezen, argi eta ozen oihukatu dezagun: gerraren amaieratik 80 urte pasatu diren arren: Faxismoa ez da pasako! Gu pasatuko gara!

​

Oroimena, Duintasuna eta Borroka

Lanaren Konfederazio Nazionala – Confederación Nacional del Trabajo

A ignominia do Val dos Caídos ten que desaparecer

A CNT fai un chamamento a todas as organizacións sindicais, sociais e políticas para participar nunha marcha ao Val dos Caídos o domingo 5 de maio de 2019.

En 2019 cúmplense 60 anos da súa construcción. Un monumento que é lugar de peregrinación fascista e culto ao bando franquista.

O Val dos Caídos foi construído entre 1940 e 1958 durante o franquismo como homenaxe aos caídos en guerra do bando franquista e exaltación do Réxime. Un monumento que construíron prisioneiros antifranquistas. Nel se atopan soterrados 33.833 corpos de ambos bandos, aínda que sabemos que a cifra oficial quédase curta.

Neste “monumento” tamén están soterrados José Antonio Primo de Rivera, fundador da Falanxe, organización fascista que tivo ao seu cargo a represión sistemática contra persoas pertencentes a organizacións sindicais, partidos de esquerda e ao seus familiares, represión ampliada ás tropas sublevadas e aos seus colaboradores, civís e eclesiásticos. E Francisco Franco, militar golpista, xefe supremo do bando sublevado e dictador durante catro eternas décadas.

É inconcebible que nun país que se chama a si mesmo democrático se permita todavía rendir culto aos que acabaron cos dereitos e liberdades conseguidos a forza de anos e anos de loita. Aínda mais inconcebible resulta que se esté negociando coa familia do dictador o traslado dos seus restos a conveniencia desa familia que amasou a súa fortuna grazas ao expolio e o roubo durante máis de 40 anos de dictadura e que segue gozando de prebendas e privilexios inimaxinables nun lugar civilizado. Propoñemos a solución tomada por Alemaña no caso doutros recoñecidos fascistas, tirar as súas cinzas nalgún lugar ignoto.

E a Igrexa, colaboradora necesaria, según a ONU, no exterminio efectuado polo Réxime, deixa claro quen é, coa súa invitación a servir de lugar de soterramento ao dictador na Catedral da Almudena. Era de esperar.

O Val dos Caídos representa a ignominia para as persoas que morreron loitando contra o fascismo ou foron asasinadas durante a guerra e a dictadura. Unha guerra que tivo consecuencias terribles para a población civil. Máis de 500.000 mortes entre víctimas civís e combatentes, 450.000 persoas obrigadas a exiliarse, e miles de ellas foron deportadas a campos de concentración e de exterminio baixo o dominio da Alemaña nazi, centos de miles de persoas represaliadas durante o franquismo (España é, ACTUALMENTE, o segundo país do mundo con maior número de desaparicións forzadas), mulleres rapadas e violadas, deixadas sen posibilidade de subsistencia, miles de bebés roubados ás súas nais, práctica que continuou ben entrada a democracia e tantas outras formas de humillación e destrucción dos vencidos.

Todas esas víctimas, mulleres, homes, nenas e nenos, teñen nomes e apelidos e merecen ser recordadas. As súas familias merecen ser escoitadas e dispoñer dun lugar digno onde chorar aos seus familiares. E os seus verdugos deben ser xulgados e condenados ao lugar da historia que se merecen e fora dun lugar onde se exaltan a súa memora e os seus crimes.

Por todo o dito, a Confederación Nacional do Traballo esixe :

-A retirada dos corpos de José Antonio Primo de Rivera e de Francisco Franco Bahamonde.

-A expulsión, previa auditoría de contas e bens, dos monxes benedictinos. E que o Estado deixe de financialos, nin alí nin noutro lugar.

-A transformación do Val nun lugar de memoria e recordo das víctimas do franquismo, onde desapareza toda simboloxía franquista, e sobre todo, a cruz.

-Recuperar o verdadeiro término polo que se coñece a este entorno natural, “Cuelgamuros”.

-Unha condena pública e con consecuencias por parte do Estado español e todas as institucións e organizacións que son parte do mesmo do golpe de estado de 1936 e do réxime franquista.

-A entrega ao Estado, e ao pobo en xeral, da documentación sobre as persoas enterradas no Val, actualmente en poder do abade do mosteiro, que aa trata como pertenencia persoal e ideolóxica.

-Que se exhumen os restos das víctimas que, incluso despois de mortas, fueron tratadas como vencidas e enterradas co seu verdugo.

-Que a exhumación se faga levando a cabo probas de ADN para a posterior xudicialización dos asasinatos.

-A derogación da lei de amnistía de 1977.

-Que todo este proceso sexa acompañado por personas da ONU expertas en xenocidio e desaparicións forzosas.

Tras máis de corenta anos de pretendida democracia e deixadez política, leis pola memoria histórica feitas a medias e homenaxes a franquistas permitidos e moitas veces fomentadas por parte das institucións do Estado, é hora de traballar todas as organizacións conxuntamente co fin de converter o mausoleo franquista nun lugar de memoria de todas as víctimas do xenocidio franquista.

A batalla da memoria contra o olvido é fundamental entre todas as que se están librando en favor dos dereitos e liberdades. De nós depende que o franquismo gañe ou perda esta batalla. Os nosos familiares, e para a CNT todos os compañeiros e compañeiras mortas e represaliadas o son, como defendimos ante a ONU, merecen y deben ser recordados. Rehabilitar o noso pasado tamén é dignificar a súa loita e a nosa.

Sexamos dignos herdeiros das súas ideas e das súas reivindicaciones, gritemos alto e claro: por máis que pasaran 80 anos dende o final da guerra, o fascismo Non Pasará! Nós Pasaremos!

​

Memoria, Dignidade y Loita

Confederación Nacional do Traballo