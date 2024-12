Castellano | Asturianu

Una vez más

Una vez más han intentado borrarnos del mapa. Por suerte esta vez los daños se reducen a la puerta y el hollín que tizna nuestro local. Limpiaremos, pintaremos, repondremos la puerta y vuelta a nuestra tarea. Con la alegría con la que lo hemos hecho siempre. Los enemigos de la razón, de la justicia social y la libertad no nos van a callar.

Desde que los anarquistas de La Felguera se organizaron e impulsaron el Centro Obrero la Justicia hace 120 años no es la primera vez que lo intentan.

En los años vente se le intento dar fuego al local. En 1937 se incautó por el fascismo se uso como caballeriza, se quemaron los libros… En los años cincuenta fueron los dominicos los encargados de derruirlo y construir una iglesia. Hoy, una vez más, han intentado darle fuego a La Xusticia. Ni siquiera han temido jugar con las vidas de los vecinos. Poco les importa la vida.

No pasan los años para los que quieren vernos con la cabeza agachada, los que nos quieren de rodillas. Se disfracen como se disfracen siempre son los mismos y sirven a los mismos intereses.

En el artículo 1º de nuestros estatutos decimos:

«[…] se constituye en La Felguera, una organización que se propone lo siguiente:

a) Trabajar por desarrollar entre los trabajadores el espíritu de asociación, haciéndoles comprender que sólo por estos medios podrán elevar su condición moral y material en la sociedad presente y preparar el camino para su completa emancipación en la futura, merced a la conquista de los medios de producción y consumo.

b) Practicar la ayuda mutua siempre que sea necesario tanto entre miembros de esta organización como de otras organizaciones afines.

c) Sostener las relaciones con todos aquellos organismos afines para la común inteligencia que conduzca a la emancipación total de los trabajadores.»

A ello os animamos, tenemos labor.

CSA La Xusticia CNT La Felguera

Una vez más

Una vez más intentaron borrarnos del mapa. Por suerte esta vez nun paso de la puerta y el borrón que dexaron en l local. Vamos llimpiar, vamos pintar, vamos reponer la puerta y vuelta a la nuesa xera. Cola allegría cola que lo fiximos siempre. Los enemigos de la razón, de la xusticia social y la llibertá nun nos van callar.

Dende que los anarquistes de La Felguera entamáron col Centro Obrero la Justicia fai 120 años nun ye la primer vez que lo intenten.

Nos años vente intentaron da-y fueu al llocal. Nel 1937 prindolu el fascimu y úsose como caballeriza, quemáronse los llibros… Nos años cincuenta fueron los dominicos los encargaos de valtalu y construyir una ilesia. Güei, una vegada más, intentaron da-y fueu a La Xusticia. Nin siquier tarrecieron xugar coles vides de los vecinos. Poco yos importa la vida.

Nun pasen los años palos que quieren venos cola cabeza gacha, los que nos quieren de rodílles. Disfracense como se disfracen siempre son los mesmos y sirven a los mesmos intereses.

Nel artículu 1º de los nuesos estatutos dicimos:

«[…] constituyir en La Felguera, una organización que se propón lo siguiente:

a) Trabayar por desendolcar ente los trabayadores l’espíritu d’asociación, faciéndo-yos entender que namá per estos medios van poder alzar la so condición moral y material na sociedá presente y preparar el camín pa la so completa emancipación na futura, por cuenta de la conquista de los medios de producción y consumu.

b) Practicar l’ayuda mutua siempre que sía necesariu tantu ente miembros d’esta organización como d’otres organizaciones allegaes.

c) Sostener les relaciones con toos aquellos organismos allegaos pa la común intelixencia que conduza a la emancipación total de las trabayadoras.»

A ello vos animámos, tenemos llabor.

CNT La Felguera CSA La Xusticia