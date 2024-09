CNT se solidariza con la huelga de trabajadores presos y trabajadoras presas en EEUU del 21 de agosto al 9 de septiembre

El Comité para la Organización de Trabajadores Presos y Trabajadoras Presas (Incarcerated Workers Organizing Committee, IWOC) es una rama de Industrial Workers of the World (IWW) de EEUU y Canadá. Integra a las personas encarceladas que han decidido afiliarse al sindicato como resultado del intenso trabajo de apoyo y organización que desarrolla el Comité. Aproximadamente un tercio de la afiliación a IWW en EEUU está formada por personas presas, a través de IWOC.

El Comité, junto con otras organizaciones abolicionistas y defensoras de los derechos de las personas encarceladas, secunda la convocatoria de huelga nacional de dos semanas en las prisiones estadounidenses, del 21 de agosto al 9 de septiembre. CNT, junto con la recientemente fundada CIT (Confederación Internacional del Trabajo), se solidariza con esta iniciativa, en apoyo a las personas que sufren las condiciones más duras de explotación y privación de derechos.

Los Estados Unidos cuentan con el mayor número de personas encarceladas en el mundo, tanto en términos absolutos como relativos. Pero los presos y las presas, junto con las organizaciones abolicionistas, están desafiando los fundamentos del encarcelamiento. En la última década, ha surgido un movimiento de protesta dentro de estas instituciones. Las acciones en prisión han aumentado en frecuencia, intensidad y coordinación. En septiembre de 2016, se produjo la mayor huelga nacional coordinada de presos y presas en instalaciones de todo el país.

Lo que sigue es un comunicado de prensa publicado en abril de 2018 por Jailhouse Lawyers Speak, que convoca una huelga nacional de dos semanas. Ésta comienza el 21 de agosto, el aniversario del asesinato de George Jackson y se extiende hasta el 9 de septiembre, aniversario de la Rebelión de Prisioneros en Attica en 1971.

El autor de este llamado, Jailhouse Lawyers Speak, es un colectivo nacional de personas encarceladas que lucha por los derechos humanos y proporciona a otras personas en la misma situación acceso a educación legal, recursos y asistencia. Su convocatoria de acción nacional ha recibido el apoyo del Incarcerated Workers Organizing Committee (IWOC) de IWW, así como de varias organizaciones abolicionistas y de defensa de las personas presas de todo el país.

IWOC forma parte de la red externa de apoyo a esta huelga, coordinándose estrechamente con los huelguistas y las huelguistas y siguiendo sus protocolos.

A continuación, reproducimos la convocatoria original de la huelga.

Hay más información disponible (en inglés y en español) en el siguiente enlace: https://iwocoakland.wordpress.com/

HUELGA NACIONAL DE PERSONAS PRESAS

AGOSTO 21 – SEPTIEMBRE 9, 2018

Lanzado abril de 2018 por Jailhouse Lawyers Speak

Hombres presos y mujeres presas en cárceles por todo el país convocan una huelga nacional en respuesta a los disturbios en Lee Correctional Institution, una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur. Siete compañeros perdieron la vida durante un motín desesperado que podría haberse evitado si la prisión no hubiera estado tan abarrotada por la avaricia provocada por el encarcelamiento masivo, y por una falta de respeto por la vida humana que está arraigada en la ideología penal de los Estados Unidos. Estos hombres y mujeres exigen condiciones de vida humanas, acceso a rehabilitación, reforma de sentencias y el fin de la esclavitud moderna.

¡SE ACUERDA CONVOCAR ESTA HUELGA EN TODAS LAS PRISIONES DE E$TADO$ UNIDO$! DEL 21 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018, HOMBRES Y MUJERES ENCARCELADOS Y ENCARCELADAS DE TODO EL PAÍS PARTICIPARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Huelga laboral: las personas presas no se presentarán a los trabajos asignados. Cada lugar de detención determinará cuánto durará su huelga. Algunas de estas huelgas pueden traducirse en una lista local de demandas diseñadas para mejorar las condiciones y reducir los abusos dentro de la prisión.

2. Sentadas: En ciertas prisiones, hombres y mujeres participarán en sentadas pacíficas.

3. Boicots: Se detendrán todas las adquisiciones de bienes o servicios en las prisiones. Les pedimos a aquellos que están fuera de los muros que no hagan aportaciones económicas a nombre de quienes están adentro. Los hombres y mujeres en el interior le informarán si están participando en este boicot. Apoyamos la convocatoria del Free Alabama Movement Campaign para su campaña “Redistribute the Pain” 2018, como lo ha establecido Bennu Hannibal Ra-Sun, anteriormente conocido como Melvin Ray (con la excepción de negarse a las visitas). Los principios de la campaña se pueden ver en: https://redistributethepain.wordpress.com/.

4. Huelgas de hambre: Hombres y mujeres se negarán a comer.

ESTAS SON LAS DEMANDAS NACIONALES DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS PRISIONES FEDERALES, DE INMIGRACIÓN Y ESTATALES

1. Mejoras inmediatas en las condiciones de las prisiones y la adopción de políticas penitenciarias que reconozcan la humanidad de los hombres y mujeres encarcelados y encarceladas.

2. El fin inmediato de la esclavitud penitenciaria. Todas las personas encarceladas en cualquier lugar de detención bajo la jurisdicción de los Estados Unidos deben recibir el salario habitual en su estado o territorio por su trabajo.

3. Debe rescindirse la Prison Litigation Reform Act. Esto permitirá a las personas encarceladas disponer de un canal adecuado para comunicar sus quejas y denunciar las violaciones de sus derechos.

4. Rescisión de las leyes Truth in Sentencing Act y Sentencing Reform Act, para que los humanos encarcelados tengan la posibilidad de rehabilitación y libertad condicional. Ningún ser humano será sentenciado a muerte por encarcelamiento, ni cumplirá ninguna sentencia sin posibilidad de libertad condicional.

5. Fin inmediato al tratamiento diferenciado a personas de raza negra u origen latino, que resulta en un mayor número de denuncias, sentencias más largas y negaciones de libertad condicional por motivos raciales. A las personas de raza negra ya no se les negará la libertad condicional porque la víctima del crimen era blanca, lo cual es un problema particular en los estados del sur.

6. Fin inmediato a las leyes racistas de aumento de sentencia para integrantes de pandillas, dirigidas a las personas de raza negra y de origen latino.

7. A ningún ser humano encarcelado se le negará el acceso a programas de rehabilitación en su lugar de detención debido a su etiqueta de delincuente violento.

8. Las prisiones estatales deben ser financiadas específicamente para ofrecer más servicios de rehabilitación.

9. Deben reinstaurarse las becas Pell en todos los estados y territorios de los EE.UU.

10. No retirar el derecho al voto de todos los ciudadanos encarcelados y las ciudadanas encarceladas que cumplen penas de prisión, detención en prisión preventiva y los llamados “ex-delincuentes”. Se exige la representación. ¡Todas las voces cuentan!