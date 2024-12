Orgullo diverso, orgullo de clase

Castellano | Català | Galego | Euskera | Asturianu

Un año más, la Confederación Nacional del Trabajo muestra su apoyo y asume las reivindicaciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ que llenarán de nuevo las calles de manifestaciones y protestas en todos los territorios para reclamar derechos y para defender los que hasta ahora se han conquistado. Décadas de lucha del colectivo que comenzaron en los últimos años de la dictadura militar franquista y continúan hoy con la misma vigencia, frente a nuevas amenazas a la diversidad sexual, sus derechos, la integridad y la dignidad del colectivo.

La sombra de los movimientos reaccionarios y ultraconservadores están poniendo en riesgo los derechos LGTBI+ en paralelo a los derechos de la mujeres: desde las políticas abiertamente lgtbifóbicas de Bolsonaro en Brasil y de Putín en Rusia a los últimos movimientos del gobierno húngaro que acaba de decretar una nueva ley anti-LGTBI+ después que ese parlamento aprobase una declaración contra el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia machista; o las autodenominadas “ciudades/zonas libres” de ideología LGTB en distintas regiones de Polonia. En este mismo país fueron multitudinarias las manifestaciones promovidas por el movimiento feminista frente a las nuevas restricciones para ejercer el derecho al aborto.

Las manifestaciones en contra del derecho al matrimonio igualitario en 2005, el autobús transfóbico de las plataformas ultracatólicas y ultraderechistas, el intento de restricción de la Ley del Aborto de Gallardón, los grupos “pro-vida” que acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas, las sentencias misóginas y machistas como, la del caso manada, o las sentencias que amparan a agresores lgtbifobicos, el desmantelamiento de servicios públicos dirigidos a ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista o de los servicios de asesoramiento, denuncia y apoyo para el colectivo LGTBI+, el llamado pin parental, o las declaraciones institucionales a favor de “revisar” leyes autonómicas que garantizan derechos… son solo una secuencia rápida y una advertencia clara de que los derechos siempre estarán amenazados. Nos enfrentamos a un pulso constante en el que nada indica que debamos bajar la guardia. Menos aún desmovilizarnos o fragmentarnos.

La discriminación por razón de identidad de género u orientación sexual en el ámbito laboral sigue siendo una realidad. Una realidad que castiga especialmente a las personas trans, que necesitan de un sindicato feminista y solidario para abordar, trabajar y luchar para que estas mismas desaparezcan de la esfera laboral y social. Reivindicamos que la diversidad de la clase obrera, lejos de ser una trampa, es un hecho histórico, y por ello en CNT encontrarás la fuerza colectiva de un sindicato para luchar.

Orgull divers, orgull de classe

Un any més, la Confederació Nacional del Treball mostra el seu recolzament i assumeix les reivindicacions del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que ompliran de nou els carrers de manifestacions i protestes a tot el territori per reclamar drets i per a defensar els que, fins ara, s’han conquistat. Dècades de lluita del col·lectiu que començaren els últims anys de la dictadura militar franquista i continuen avui amb la mateixa vigència, davant les noves amenaces a la diversitat sexual, els seus drets, la integritat i la dignitat del col·lectiu.



L’ombra dels moviments reaccionaris i ultraconservadors estan posant en risc els drets LGTBI+ en paral·lel als drets de les dones: de les polítiques obertament lgtbifòbiques de Bolsonaro a Brasil i de Putin a Rússia, als últims moviments del govern d’Hongria que acaba de decretar una nova llei anti-LGTBI, després de que aquest parlament hagués aprovat una declaració expressa contra el Conveni d’Istambul, sobre prevenció i lluita contra la violència masclista; fins a les autodenominades «ciutats/zones lliures» de ideologia LGTB a diverses regions de Polònia. En aquest mateix país foren multitudinàries les manifestacions promogudes pel moviment feminista davant les noves restriccions per poder exercir el dret a l’avortament.

Les manifestacions en contra del dret al matrimoni igualitari el 2005, l’autobús transfòbic de les plataformes ultracatòliques i d’ultradreta, l’intent de restricció de la Llei d’Avortament de Gallardón, els grups «pro-vida» que assetgen les dones a les portes de les clíniques, les sentències misògines i masclistes com la del cas de «la manada», o les sentències que protegeixen a agressors lgtbifòbics. El desmantellament dels serveis públic dirigits a ajudar les dones víctimes de violència masclista o dels serveis d’assessorament, denúncia i recolzament pel col·lectiu LGTBI+, l’anomenat «pin parental», o les declaracions institucionals a favor de «revisar» lleis autonòmiques que garanteixen drets… Son només una seqüència ràpida i una advertència clara de que els drets sempre estaran amenaçats. Ens enfrontem a un pols constant que ens indica que no podem baixar la guàrdia, i menys encara desmobilitzar-nos o fragmentar-nos.



La discriminació per raó de identitat de gènere o orientació sexual a l’àmbit laboral segueix sent una realitat. Una realitat que castiga especialment a les persones trans*, que necessiten d’un sindicat feminista i solidari per abordar aquestes situacions, treballar i lluitar per a que desapareguin conjuntament de l’esfera laboral i social. Reivindiquem que la diversitat de la classe obrera, lluny de ser una trampa, és un fet històric, i per tot això, a CNT, hi trobareu la força col·lectiva d’un sindicat per a continuar lluitant.

Orgullo diverso, orgullo de clase

Un ano máis, a Confederación Nacional do Traballo mostra o seu apoio e asume as reivindicacións do Día Internacional do Orgullo LGTBI+ que encherá novamente as rúas de manifestacións e protestas en todos os territorios para reclamar dereitos e defender os que se conquistaron até a data de hoxe. Décadas de loita do colectivo que comezaron nos últimos anos da ditadura militar franquista e continúan hoxe coa mesma vixencia, fronte a novas ameazas á diversidade sexual, aos dereitos, á integridade e á dignidade do colectivo.

A sombra dos movementos reaccionarios e ultraconservadores está poñendo en risco os dereitos LGTBI+ en paralelo aos dereitos das mulleres: desde políticas abertamente lgtbifóbicas de Bolsonaro en Brasil e Putin en Rusia ao últimos movementos do goberno húngaro que acaba de decretar unha nova lei anti-LGTBI+ despois de que ese parlamento aprobase unha declaración contra o Convenio de Estambul sobre prevención e loita contra a violencia machista; ou as autodenominadas “cidades/zoas libres” de ideoloxía LGTB en distintas rexións de Polonia. Neste mesmo país foron multitudinarias as manifestacións promovidas polo movemento feminista fronte ás novas restricións para exercer o dereito ao aborto.

As manifestacións en contra do dereito ao matrimonio igualitario en 2005, o autobús transfóbico das plataformas ultracatólicas e ultradereitistas, o intento de restrición da Ley do Aborto de Gallardón, os grupos “pro-vida” que acosan ás mulleres ás portas das clínicas, as sentenzas misóxinas e machistas como a do caso manada ou as sentenzas que amparan a agresores lgtbifóbicos, o desmantelamento de servizos públicos dirixidos a axudar ás mulleres vítimas de violencia machistas ou dos servizos de asesoramento, denuncia e apoio para o colectivo LGTBI+, o chamado pin parental ou as declaracións institucionais a favor de “revisar” leis autonómicas que garanten dereitos… son so unha secuencia rápida e unha advertencia clara de que os dereitos sempre estarán ameazados. Enfrontámonos a un pulso constante no que nada indica que debamos baixar a garda. Menos aínda desmobilizarnos ou fragmentarnos.

A discriminación por razón de identidade de xénero e orientación sexual no ámbito laboral segue sendo unha realidade. Unha realidade que castiga especialmente ás persoas trans, que necesitan dun sindicato feminista e solidario para abordar, traballar e loitar para que estas mesmas desaparezan da esfera laboral e social. Reivindicamos que a diversidade da clase obreira, lonxe de ser unha trampa, é un feito histórico, e por isto, na CNT atoparás a forza colectiva dun sindicato para loitar.

Harrotasun anitza, klase harrotasuna

Aurten ere, CNTk bere babesa erakutsi du, eta bere gain hartu ditu LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren aldarrikapenak. Aldarrikapen horiek kaleak manifestazioz eta protestaz beteko dituzte lurralde guztietan, LGTBI+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko eta orain arte lortutakoa defendatzeko. Frankismoaren diktadura militarraren azken urteetan hasi ziren kolektiboaren borroka-hamarkadak, eta gaur egun ere indarrean jarraitzen dute, aniztasun sexualaren, eskubideen, integritatearen eta duintasunaren aurkako mehatxu berrien aurrean.

Mugimendu erreakzionarioen eta ultrakontserbadoreen itzalak arriskuan jartzen ditu LGTBI+ eskubideak, emakumeen eskubideekin batera: Brasilgo Bolsonaroren eta Errusiako Putinen politika lgtbifobikoetatik hasi, eta Hungariako gobernuaren azken mugimenduetara, LGTBI+ kolektiboaren aurkako lege berri bat ezarri berri baitu. Eta noski, Polonian sortutako LGTB ideologiarik gabeko herri eta zonaldeak zenbait lekutan. Paradojikoki, oso jendetsuak izan ziren azken honetan mugimendu feministaren abortatzeko eskubidearen aldeko adierazpenak.

Sexu bereko ezkontza-eskubidearen aurkako adierazpenak, plataforma ultrakatoliko eta ultraeskuindarren autobus transfobikoa, Gallardonen Abortuaren Legea hondatzeko saiakera, emakumeak kliniken ateetara izorratzeko asmoz jarraitzen dituzten “pro-vida” taldeak, sententzia misogino eta matxistak, hala nola, ‘manada’ren kasua, edo erasotzaileei babesa ematen dietenak. Etengabeko pultsu bati egin behar diogu aurre, eta ezerk ez du adierazten lasaitu gaitezkeenik. Are gutxiago desmobilizatu edo zatitu.

Lan esparruan, genero-identitateagatik edo sexu-orientazioagatik diskriminazioa oraindik ere errealitate bat da. Errealitate horrek bereziki zigortzen ditu trans pertsonak, eta horrexegatik sindikatu feminista eta solidarioa behar dute, langile trans hauek lan- esparrutik desager ez daitezen. Aurten, langile-klasearen aniztasuna, tranpa izan beharrean, gertaera historikoa dela aldarrikatzen dugu, eta horregatik, CNTn sindikatu batek borrokatzeko duen indar kolektiboa topatuko duzu.

Argullu diversu, argullu de clase